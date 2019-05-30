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Sakarya'daki bıçaklı kavga

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'nde kayınbiraderi A.M'nin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgada yaralanan Ö.C, hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesine getirilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
27 Mayıs'ta, Sapanca ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde A.M. ile eniştesi Ö.C. arasında miras yüzünden çıkan bıçaklı kavgada ikili çeşitli yerlerinden yaralanmış, A.M, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:15 Kaynak: AA
Mimar Sinan Caddesi, Sapanca, Sakarya, Güncel
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