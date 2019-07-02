Sakarya'daki boğulma vakaları
17 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde denizde kaybolan iki gencin cesetlerine ulaşıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:10 Kaynak: AA
'nın Karasu
ve Kocaali
ilçelerinde denizde kaybolan iki gencin cesetlerine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Karasu ilçesinde ağabeyi ve iki kuzeniyle Doğu Karadeniz Caddesi
32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kaybolan Özgür Sevinç'in (19) cesedi kaybolduğu yerden 200 metre uzaklıkta can kurtaran ekiplerince bulundu.
Özgür'ün cesedi Karasu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Öte yandan Kocaali ilçesi Kadıköy
Mahallesi sahilinde önceki gün denizde kaybolan Mertcan Aydın
'ın da (25) cesedine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri iki gündür süren arama çalışmaları sonunda Aydın'ın cesedini kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre ileride buldu.
Aydın'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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