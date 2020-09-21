Sakarya'daki cankurtaranlar sezon boyunca 593 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Sakarya'daki cankurtaranlar sezon boyunca 593 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Sakarya sahillerinde görev süresini tamamlayan cankurtaranlar, deniz sezonu boyunca bin 243 olaya müdahale ederek 593 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya'daki cankurtaranlar sezon boyunca 593 kişiyi boğulmaktan kurtardı, System.String[]

Sakarya sahillerinde görev süresini tamamlayan cankurtaranlar, deniz sezonu boyunca bin 243 olaya müdahale ederek 593 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için faaliyet gösteren İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekiplerinin görev süresi dün itibarıyla sona erdi.

Sezon boyunca bin 243 olaya müdahale eden cankurtaran ekipleri, haftanın yedi günü 61 personel, 37 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak bot ile hizmet sunarak vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağladı.

Yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 593 kişi kurtarılırken, ikisi mevcut plajlar dışında olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cankurtaran Grup Amirliğimizin herhangi bir ihmali söz konusu olmamıştır. Sezon boyunca denizin çok dalgalı olduğu, rip akıntılarının yaşandığı tehlike arz eden durumlarda anonslarla vatandaşlarımızın denize girmelerine izin vermedik. Bölgede görev yapan cankurtaran personelimiz herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan dün itibarıyla görevlerini tamamladı. Bu tarihten sonra denize girecek olan vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurmalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz. İnşallah sonraki yaz dönemlerinde de cankurtaran hizmetlerimizle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz."

Cankurtaran, Kaynarca, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki cankurtaranlar sezon boyunca 593 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

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