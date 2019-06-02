Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı
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Sakarya'daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Hendek Yarıca olan 4.7 büyüklüğündeki deprem merkez ilçe ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem esnasında vatandaşlar kendini sokağa attı. O esnada iş yerlerinden sokağa fırlayan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
Sakarya'daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Boğazici Üniversitesi, Sakarya, Güncel
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