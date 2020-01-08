Sakarya'daki FETÖ davasında 15'er yıl hapis cezası istendi - Son Dakika

Sakarya'da FETÖ kapsamında aralarında KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf, çiftçi ve polis mensuplarınında bulunduğu 30 sanığın yargılandığı FETÖ davasına devam edildi. Gerçekleşen davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını isteyerek 18 sanığın 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıl hapsini istedi.



15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında FETÖ kapsamında KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf, çiftçi ve polis mensuplarının da aralarında bulunduğu 30 sanığın yargılandığı FETÖ davasına devam edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. Davada tanık dinlenerek, sanıklar söz aldı. Tanık M.A., "KPSS hazırlık için o zaman nişanlım olan eşim bana Ankara'dan kitap göndermişti. Sanıklardan M.A. arkadaşımın eşiydi, eşimden komiserlik sınavına kitabı var mı diye sormamı istemişti. Nişanlıma söylemiştim o da kitapları gönderdi. Aradan çok zaman geçtiği için yayın evini hatırlamıyorum. Sanığın FETÖ/PDY le ilgili eylemine şahit olmadım" dedi.



Mahkemede söz alan sanık A.D., ise, "17-25 Aralık sürecinden önce sohbetlere katıldığımı daha önce samimi olarak söylemiştim. 2013 yaz aylarında Şanlıurfa'ya tayinim çıkması nedeniyle bu örgütle bağım kalmamıştır, sohbetlerine gitmedim. ByLock kullanmadığım açıktır, dijital materyal raporum temiz çıkmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık F.G' de ise, "Derneğin hiç bir toplantısına katılmadım, aidat ödemedim. Herhangi bir silahlı terör örgütüne üyeliğim yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. İfadelerin ardından Cumhuriyet Savcısı dava hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında 18 sanık hakkında 'Silahlı silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 12 sanığın aynı suçtan beraatini talep etti. Ayrıca savcı, 4 emniyet mensubunun ise 'Anayasal ihlal' suçundan beraatını istedi.



Savcı, sanık ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, savunma hazırlamaları için sanık ve avukatlara süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi. - SAKARYA