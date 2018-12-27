Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma ve özel belgede sahtecilik yapma suçlarından haklarında dava açılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 6'sı firari 40'ı...

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma ve özel belgede sahtecilik yapma suçlarından haklarında dava açılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 6'sı firari 40'ı tutuksuz 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.



Celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, diğer kurumlardan gelen belge ve tanık ifadelerinin okunup zapta geçirilmesinin ardından sanıklara söz verildi.



Tutuksuz sanık E.Y, dosyada sadece "özel belgede sahtecilik" suçundan yargılandığını belirterek, "Örgüt üyeliğinden başka bir dosyada yargılandım ve karar çıktı. Dosyadan ayrılmayı ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Diğer tutuksuz sanıklar ve avukatlar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için süre istedi.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanık avukatlarına gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesi talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, firari 6 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 1 Mart 2019'a erteledi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası isteniyor.



3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, SAGİAD üyelerinin Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

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