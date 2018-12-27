Sakarya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 20 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 13 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 7 sanığın ise aynı suçtan her şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini talep etti. Söz
verilen sanık ve avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.
Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2019'a erteledi.
Süreç
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
Mahkeme heyeti, bir önceki celsede haklarında bütün delillerin toplandığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdiği 20 sanıkla ilgili esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetmişti.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 4 sanığın dosyasını da ayırmıştı.