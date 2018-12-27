Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

10 dakika önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan 5 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

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Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan 5 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bir avukat sanığın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 1 sanığın ise dosyadan ayrılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık ve avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine, avukat sanığın dosyadan ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat 2019'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz 5 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:06 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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