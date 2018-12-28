Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

25 dakika önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 3'ü firari, 31'i tutuksuz, 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 3'ü firari, 31'i tutuksuz, 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında mahkemeye gelen ByLock görüşme içeriklerini ve diğer belgeleri kayda geçen heyet, sanık avukatlarına söz verdi.

Avukatlar, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesine hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:22 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim Cezaevi Müdürünün "Burada Savcı da Kral da Benim" Sözüne Soruşturma Açıldı

Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:47:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]