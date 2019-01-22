Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmazken avukatı hazır bulundu.



İki celse arasında gelen belgelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından tanık E.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanarak ifade verdi.



Tanık E.Ş, ifadesinde sanık Alişan'ın eşinin teyzesi olduğunu belirterek, "Naciye Alişan çok görüştüğüm, konuştuğum biri değildir. Hatice Yıldırım kayınvalidem, Cevat Yıldırım kayınpederim olur. ByLock kullanıldığı iddia edilen hattı Naciye Alişan'ın kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Sonu 54'lü hattı Abdulhadi Yıldırım kullanıyordu ancak o bu hat mı bilmiyorum." dedi.



Söz alan sanık avukatı da tanık beyanına diyecek bir şeylerinin bulunmadığını, "ByLock" çıktığı iddia edilen hattı müvekkilinin kullanmadığını belirterek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.



"ByLock" içeriklerinin beklenmesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan HTS kayıtlarının istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.



Süreç



FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

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