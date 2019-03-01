Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

41 dakika önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında mahkemeye gelen belgelerin kayda geçirilmesinin ardından sanık avukatlarına söz verildi.

Avukatlar, bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını belirterek, eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari olan 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:40 Kaynak: AA

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