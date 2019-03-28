Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmazken avukatı hazır bulundu.



İki celse arasında gelen belgelerle tanık ifadelerinin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatı, tanık ifadelerinde aleyhlerine bir husus bulunmadığını belirterek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazılan müzekkerenin cevabının ve "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine karar verilmesini talep etti.



"ByLock" içerikleri ile BTK'dan istenen HTS kayıtlarının gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.





Süreç



FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

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