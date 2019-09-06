Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

2 saat önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında mahkemeye gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve 3 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Sanık avukatları da mahkeme dosyasına gelen belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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