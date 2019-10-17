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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

21 dakika önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan avukat sanık, beraat etti.

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan avukat sanık, beraat etti.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.P. ile avukatları katıldı.


Duruşmada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık, esas hakkındaki savunmasında, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanığın avukatları da müvekkillerinin savunmasına katıldıklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın beraatına hükmetti.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanık E.P'nin dosyasını ayırmıştı.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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