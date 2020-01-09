Sakarya'daki FETÖ/PDY davası - Son Dakika
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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

7 saat önce

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatı, HTS analiz raporunda aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içerikleriyle ilgili raporun beklenmesine karar verilmesini talep etti.


"ByLock" içerikleri ile "ID" eşleşme çalışmalarının sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hatice Yıldırım, Sakarya, Alişan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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