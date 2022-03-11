Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanması devam ediyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında avukatların gönderdikleri mazeret dilekçeleri ile diğer gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını ve 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, sanıklardan birinin Bank Asya hesabının bilirkişilerce araştırılması, 3'ü hakkında ise imza incelemesi yapılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve avukatların mazeret dilekçelerinin kabulüne karar verdi.

Bir sanık hakkındaki ByLock içeriklerinin gelişinin beklenmesi ve Bank Asya hesabının bilirkişilerce incelemesi talebinin kabulüne hükmeden heyet, imza araştırması taleplerinin daha sonra değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Haziran'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.