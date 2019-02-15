Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuksuz 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuksuz 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.


Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 7'sinin delil yetersizliğinden beraatine, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan sanık M.T, 3 yıl 1 ay 15 gün, M.G, Ö.Ç, E.D. ve E.S'yi 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, diğer 15 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Yaparken Tanınmamak İçin Başörtüsü Takan Genç Kızlar, Yakayı Ele Verdi Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil

Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]