Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika

Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar

6 saat önce

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 37 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 37 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklarla avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sunduğu sanıklardan 19'unun "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, 4 sanığın aynı suçtan beraatini, 1 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını, vefat eden sanık hakkındaki davanın düşürülmesine ve "özel belgede sahtecilik" suçundan yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verilmesi şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanık K.S, esas hakkındaki savunmasında 17-25 Aralık olaylarından hemen sonra istifa dilekçesini vererek bu dernekten ayrıldığını belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de devletine, milletine bağlı birisiyim. Hiçbir şekilde hain terör örgütüyle bağlantım ve ilişkim yoktur. 3,5 yıldır mağduriyet yaşamaktayım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Y.B. de ilk duruşmada verdiği beyanlarını tekrar ettiğini, avukatının savunma yapacağını ifade etti.

Diğer sanıklar da önceki aşamalarda verdikleri savunmalarını tekrar ettiklerini ve suçsuz olduklarını söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beyanlarına iştirak ettiklerini, mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını kaydederek, sanıkların beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 sanığı 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 sanığın 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 1 sanığın dosyasının ayrılmasına ve vefat eden sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren heyet, 25 sanığın beraatine hükmetti.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor
Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacak Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz'un iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 03:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]