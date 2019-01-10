Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Mütalaa

Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Mütalaa

1 saat önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 26 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Mütalaa, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 26 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi dolayısıyla tüm sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan beraatini talep etti.

İddia makamı, 21 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 5 sanığın ise aynı suçtan beraatini istedi.

Söz verilen sanıklar, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Avukatlar da cumhuriyet savcısının beraata yönelik mütalaasına katıldıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 31 emniyet mensubu sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 5 sanığın dosyadan ayrılmasına karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:55:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Fetö/pdy Davasında Mütalaa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]