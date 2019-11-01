Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa verildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 7'si firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklarla avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanıklardan 19'unun "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın aynı suçtan beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı, 1 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını, vefat eden 1 sanığın da davadan düşürülmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan yargılanan tüm sanıkların beraatına karar verilmesi talebinde bulundu.

Söz verilen sanık ve avukatları, mütalaayı inceleyip beyanda bulunmak için süre talep etti.

Sanık ve avukatlarına Cumhuriyet savcısının mütalaasını inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine ve 7'si firari 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası isteniyor. 3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 17 kişi hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, SAGİAD üyelerinin Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturdukları, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.