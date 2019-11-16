Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası bir kez daha alevlere teslim oldu
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Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası bir kez daha alevlere teslim oldu

6 saat önce

Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası bir kez daha alevlere teslim oldu 8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti 14 Kasım'daki yangın yaklaşık iki buçuk saatlik çalışma ile söndürülmüştüSAKARYA - Sakarya'da iki gün önce yanan geri dönüşüm fabrikasında bir kez daha yangın çıktı.

Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası bir kez daha alevlere teslim oldu

8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti

14 Kasım'daki yangın yaklaşık iki buçuk saatlik çalışma ile söndürülmüştü

SAKARYA - Sakarya'da iki gün önce yanan geri dönüşüm fabrikasında bir kez daha yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 araç ve 25 personelle yangına müdahale ediyor.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. 2 önce yanan fabrikada bu akşam yine yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm fabrika yangınına Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındığı öğrenildi.

Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası bir kez daha alevlere teslim oldu

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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