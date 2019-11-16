Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası bir kez daha alevlere teslim oldu

8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti

14 Kasım'daki yangın yaklaşık iki buçuk saatlik çalışma ile söndürülmüştü

SAKARYA - Sakarya'da iki gün önce yanan geri dönüşüm fabrikasında bir kez daha yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 araç ve 25 personelle yangına müdahale ediyor.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. 2 önce yanan fabrikada bu akşam yine yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm fabrika yangınına Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındığı öğrenildi.