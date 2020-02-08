Sakarya'daki hasarlı okullar hakkındaki yıkım kararı - Son Dakika
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Sakarya'daki hasarlı okullar hakkındaki yıkım kararı

6 saat önce

AK Parti Seçim İşlerimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali ihsan Yavuz, kentteki hasarlı okullara ilişkin yarın açıklama yapacağını bildirdi.

Sakarya'daki hasarlı okullar hakkındaki yıkım kararı, System.String[]

AK Parti Seçim İşlerimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali ihsan Yavuz, kentteki hasarlı okullara ilişkin yarın açıklama yapacağını bildirdi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, Adapazarı ilçesindeki bir restoranda teşkilat buluşması gerçekleştireceklerini ve burada bir süredir Sakarya'nın gündemini meşgul eden hasarlı okullara ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

İyi niyetli bir şekilde konuya dair beklenti ve önerilerini kamuoyuyla paylaşanlara diyecek hiçbir sözlerinin olmadığını, gösterdikleri duyarlılığa teşekkür ettiklerini aktaran Yavuz, özellikle CHP ve bazı kesimlerin bilinçli bir şekilde konuyu manipüle etmeye çalıştıklarını savundu.

Bu kesimlerin gerçeğin yerine yanlışı ve yalanı ikame etmeye çalıştıklarını kaydeden Yavuz, "Biz CHP zihniyetini iyi biliyoruz. Her dakika bir şeyleri çarpıtmakla meşguller. Her çarpıtmalarına cevap vermeye kalkışsak iş yapacak bir dakikamız bile kalmaz ancak yine de ara ara milletimizi bilgilendirmeyi bir vazife olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak teşkilat buluşmasında konuya ilişkin açıklamalar yapacağına işaret eden Yavuz, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Teşkilat toplantımızda bir kez daha hasarlı okullar konusundaki gerçekleri belgeleriyle ortaya koyacağız. İşte o an, CHP'nin nasıl da çarpıtmacı ve kamuoyunu yanıltıcı bir zihniyetin kurumsallaşmış haline dönüştüğünü daha net bir şekilde görmüş olacağız. Yarın sabah, 'CHP zihniyeti ne yapar? Hasarlı okullar konusunda neler yapıldı? CHP'nin diline doladığı 21 okulla ilgili gerçek durum nedir?' Bu ve benzeri soruları cevaplayacağız ki CHP'nin o çarpıtmacı şapkası düşsün ve gerçek tablo da daha belirgin bir şekilde gözüksün."

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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