Sakarya'daki hava sporları kulübü, yamaç paraşütünün gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Fenomen Hava Sporları Kulübü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yamaç paraşütü tutkunlarına eğitim vererek sporun gelişmesi için çaba gösteriyor.

Kulüp, Türk Hava Kurumunun (THK) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubat ayında düzenlenen Sportif Havacılık Kulüpleri 2021 Ödülleri töreninde, en çok faaliyet gerçekleştiren ve kursiyer yetiştiren kulüpler sıralamasında üçüncülük elde etti.

Kulüp Başkanı ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sağlam, kentin yamaç paraşütü açısından çok şanslı bir yer olduğunu belirtti.

Bu açıdan Marmara Bölgesi'nde Sakarya'nın emsali olmadığını vurgulayan Sağlam, "Türkiye'nin her bir yanından buraya insanlar geliyor. Burası 'Türkiye'nin ilk özel yamaç paraşütü okuludur' aynı zamanda. En çok da İstanbul'dan ve İzmit gibi komşu illerden insanlar geliyor." dedi.

Sağlam, birçok ilin böyle bir yere sahip olmak için büyük çabalar harcadığını dile getirerek, "Yamaç paraşütü gittikçe büyüyen, yaygınlaşan sporken, böyle bir fırsatı görmek, değerlendirmek lazım. Bu, ilimizin tanıtımında önemli bir faktör." diye konuştu.

"Ders alan kursiyerler 240 metrelik Kırantepe'den havalanıyor"

Fenomen Air Sports Yamaç Paraşütü Eğitmeni Yasemin Yıldız da kulübün "Türkiye'nin ilk ve en büyük özel yamaç paraşütü okulu" olduğunu söyledi.

Kursiyerlere ilk 6 günlük eğitimde teorik dersler verildiğini anlatan Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"'Yamaç paraşütü nasıl bir hava aracı, hangi prensiplerle uçuyor, nelere dikkat edip uçuşumu gerçekleştireceğim?' gibi süreçleri öğreniyorlar. Daha sonra kursiyerlerimizi yazılı sınava tabi tutuyoruz. Ardından da arazide paraşüte temas ederek, nasıl uçuş yapacaklarını simüle ettiğimiz sürecimiz devam ediyor. Bu aşamada başarılı olduklarında 20 metrelik tepeciklerden ayaklarını yerden 1 metre keserek sevk ve idarelerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Daha sonra kursiyerler 240 metrelik Kırantepe uçuş sahasından havalanıyor. Eğitimlerin ardından Türkiye'nin müsait her lokasyonunda bireysel olarak uçuş gerçekleştirebiliyor."

Yıldız, dünyayı üçüncü boyuttan görebilmenin çok kıymetli olduğunu, yamaç paraşütünün kişiye hızlı düşünebilme, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneği kazandırdığını belirterek, özellikle gençlerin bu spora yönelmesini çok istediklerini kaydetti.