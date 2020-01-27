Sakarya'daki kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaçak ve sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatan ekipler, kent genelinde operasyonlar düzenlemiş, toptan ve perakende satış yapan iş yeri ve depolarda, şişelere doldurulmuş vaziyette 4 bin 683 adet kaçak ve sahte içki ele geçirilmişti.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.