Sakarya'daki kamyon yangını nedeniyle kesilen doğal gaz akışı yeniden sağlandı - Son Dakika
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Sakarya'daki kamyon yangını nedeniyle kesilen doğal gaz akışı yeniden sağlandı

6 saat önce

Sakarya'da bir kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın nedeniyle kesilen 904 abonenin gazı yeniden verildi.

Sakarya'daki kamyon yangını nedeniyle kesilen doğal gaz akışı yeniden sağlandı, System.String[]

Sakarya'da bir kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın nedeniyle kesilen 904 abonenin gazı yeniden verildi.

Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş'den (AGDAŞ) yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonrasında 904 abonenin gazının kesildiği, ilk etapta güvenlik açısından sıkıntı olmayan 320 abonenin gaz arzının saat 02.00'de sağlandığı belirtildi.

Bakım onarım çalışmaları ve gerekli testlerin tamamlanmasının ardından saat 10.00'da gazı kesilen tüm abonelere gaz verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamyondan sıçrayan kıvılcım ile yakındaki binanın doğal gaz dağıtımını sağlayan servis kutusuna ve sokakta bulunan yüksek basınçlı doğal gaz çelik hattı ulaşarak yanmasına sebep olmuştu. Borudaki gazın kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yangının söndürülmesinden sonra AGDAŞ ekipleri abonelerine en kısa sürede gaz arzı sağlamak için onarım çalışmalarına başladı. İlk etapta güvenlik açısından sıkıntı olmayan 320 aboneye gaz arzı dün gece saat 02.00'de sağlandı. Zarar gören çelik hattın onarımı için gece boyu çalışan AGDAŞ ekipleri hasar tespiti ve doğal gaz hattının testini yaptıktan sonra bu sabah saat 08.00'de gazsız kalan 584 aboneye gaz arzı sağlamak için çalışmalar başladı ve saat 10.00'a kadar gazsız kalan tüm abonelere gaz arzı sağlandı."

Açıklamada ayrıca, yangın sonrası olay yerine ulaşan AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, Genel Müdür Yardımcıları Mesut Yaşar Uzun ve Gürsel Yağan'ın öncülüğünde kriz masası oluşturulduğu ve ilgili bölüm müdürleriyle hareket planı belirlendiği kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde, kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun kasasının elektrik tellerine takılması sonucu kamyonda patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı. Yangının 4 katlı bir binanın yanındaki doğal gaz kutusuna sıçraması üzerine AGDAŞ ekipleri doğal gaz akışını kesmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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