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Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti.

Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Karasu ilçe istikametine giden Mevlüt U. idaresindeki 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Yasemin T. idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. 59 UG 091 plakalı otomobilde bulunan ve sürücü Yasemin T.'nin 11 yaşındaki kızı Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kızı Melisa Şahin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince otomobilde bulunan diğer yaralılar sürücü Yasemin T. ile 20 yaşındaki Barış D. ve 16 yaşındaki Nail K. ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yasemin T. ile 16 yaşındaki Nail K.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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