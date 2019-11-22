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Sakarya'daki kazada hayatını kaybeden kız kardeşler defnedildi

7 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 11 ve 7 yaşlarındaki kız kardeşler toprağa verildi.

Sakarya'daki kazada hayatını kaybeden kız kardeşler defnedildi, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 11 ve 7 yaşlarındaki kız kardeşler toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezindeki işlemleri tamamlanan Kardelen (11) ve Melisa Şahin'in (7) cenazeleri, Karasu ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden ailenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında kardeşler, şehir mezarlığına defnedildi.

Olay

Mevlüt Uçar yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı kamyonet, Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobille çarpmış, kazada otomobil sürücüsü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin olay yerinde, kardeşi Melisa Şahin de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan sürücü Tekbıyık'ın yanı sıra otomobilde bulunan Barış Demirelli (20) ve Nail Karpuz'un (16) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Melisa Şahin, Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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