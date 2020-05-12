Sakarya'daki kazalar KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlikten olduğu görülüyor.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Serdivan ilçesinde bulunan AVM kavşağında ve Yazlık Kavşağında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Gerçekleşen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA