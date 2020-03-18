Sakarya'daki

Sakarya'da kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 9 şüpheli salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3'ü kadın 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Sakarya'da 16 Mart'ta, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmış, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.