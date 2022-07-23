Sakarya'daki kuzen cinayetinde 4 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'daki kuzen cinayetinde 4 gözaltı

23.07.2022 16:10
Sakarya'daki kuzen cinayetinde 4 gözaltı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işlenen kuzen cinayetine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işlenen kuzen cinayetine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G., İ.G., R.G. ve İ.G. isimli 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'daki kuzen cinayetinde 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'daki kuzen cinayetinde 4 gözaltı - Son Dakika
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