Sakarya'daki mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesi - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 kişinin tedavisi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvuran 22 kişi, taburcu edildi.

Sapanca ilçesi Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde dün, S.T, bebeği için evde düzenlediği mevlidin ardından konuklara tavuk, pilav ve ayran ikramında bulunmuş, bir süre sonra rahatsızlanan 22 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvurmuştu.