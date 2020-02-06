Sakarya'daki orman emvalinin kaybolması soruşturmasında bir tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'daki orman emvalinin kaybolması soruşturmasında bir tutuklama

6 saat önce

Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'daki orman emvalinin kaybolması soruşturmasında bir tutuklama, System.String[]

Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında orman işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da bulunduğu şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, 1 orman muhafaza memuru tutuklandı.

Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, aralarında 1 orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve 1 memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama karar verilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 8'i, dün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe salıverilmişti.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başsavcı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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