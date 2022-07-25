Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı

25.07.2022 18:41
Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bazı evleri de tedbir amaçlı tahliye ettik ama yangın yerleşim yerlerine yaklaşamadı. Ekipler müdahale ederek yangını durdurmuş oldu" dedi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Bazı evleri de tedbir amaçlı tahliye ettik"

Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tedbir amaçlı yangının çıktığı bölgeye yakın evlerdeki vatandaşları tahliye ettiklerini söyledi. Kaldırım, yaz aylarına girilmesiyle birlikte orman yangınlarının önüne geçmek için alınan tedbirlere de vurgu yaptı. Vali Kaldırım, "15.30 sıralarında gelen ihbar üzerine 10 dakika içinde bütün ekipler bölgeye geldiler. 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç, 210 personel müdahale etti. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda, yerleşim yerlerine ulaşmaması için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Şu anda da havadan olan müdahaleler devam ediyor hem de soğutma çalışmaları yapılıyor. Ben geçmiş olsun diyorum mahallemize ve şehrimize. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki çalışmaları bir süre daha takip edeceğiz, soğutma işlemleri de devam edecek. Yerleşim yerine yakın bir yerdeydi, bazı evleri de tedbir amaçlı tahliye ettik ama yangın yerleşim yerlerine yaklaşamadı. Ekipler müdahale ederek yangını durdurmuş oldu" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Çetin Oktay Kaldırım, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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