Sakarya'daki Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika

Sakarya'daki Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi

27.11.2020 21:03
Sakarya'daki Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi, System.String[]

Sakarya'daki Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi KOCAELİ'de 12 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın (35) kızı Melike Tahnal'ın (8) Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürülmesine ilişkin 'Palu Ailesi' olarak bilinen 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya'daki Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi

KOCAELİ'de 12 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın (35) kızı Melike Tahnal'ın (8) Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürülmesine ilişkin 'Palu Ailesi' olarak bilinen 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Ailenin damadı Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmeyerek, bütün suçların üzerine yıkılmaya çalışıldığını söyledi.Kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak bilinen sanıkların Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın da Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü öne sürüldü. İddia üzerine Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Sanıkların SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, sistem arızası nedeniyle yalnızca tutuklu sanık Tuncer Ustael'in ifadesi alındı.'MELİKE'YE SAHİP ÇIKTIM DİYE ÇOCUĞUM KAÇIRILDI?Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, 'O zaman Ferizli Kusça'da yaşıyorduk. Melike bizde kalıyordu ama annesi yoktu. Ben Melike'ye sahip çıktım, yanıma aldım. Onlara sahip çıktığım için Meryem'in eşi olan ve öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesi bana husumetli oldu  ve çocuğumu kaçırdı. Buna rağmen Melike'yi kollamaya devam ettim. Ahmet Tahnal'ın yakınları ben evde yokken Melike'yi almış. Savcılığa gittim ve kayınvalideme 'neden çocuğu verdiniz' diye bağırdım' diye konuştu.'SUÇU BANA YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR?Melike'nin öldürüldüğüne dair bir kanıt olmadığını belirten Ustael, 'Sadece Kusça'dan alındığını biliyorum. Bütün suçları benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Cinayetlerin gerçekleştirildiğine ilişkin elimde 11 hafıza kartı vardı. Evime bomba attılar, evim kullanılamaz hale geldi. Bu sırada hafıza kartlarını kaybettim, böylece delillerim yok oldu. Melike'yi ben öldürmedim. Yaşamak istemiyorum, zaten ölüm için açlık grevine çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum' dedi.'İFADEYİ ZORLA ALDILAR?Soruşturma aşamasındaki ifadesinin zorla alındığını iddia eden Tuncer Ustael, 'Yalan beyanda bulunmadım. Polisler ifadeyi kendi yazdılar, bana zorla imzalattılar. Maktulün öldürüldüğünü, Hava ve çocuklarının kefenlediğini, beraber gördüğümüze ilişkin beyanım olmadı. Kolluk kuvvetleri yazdılar, bana zorla imzalattılar' diye konuştu.Tuncer Ustael'in avukatı da müvekkilinin savunmalarına katıldığını söyledi. Diğer sanık avukatlarının savunmaların ardından beyanda bulunacağını belirttiği duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise davaya katılmak istediklerini bildirdi.KOCAELİ'DEKİ DAVAYLA BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI

Mahkeme heyeti, davanın anne Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi konusunda muvafakat istenmesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı 12 Mart 2021 tarihine erteledi.


Sakarya, Kocaeli, Meryem, Palu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika


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