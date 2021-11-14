Sakarya'daki parklarda sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesince parkta hizmete açılan uçak kafe ve restoranda yemek yiyerek dinlenme imkanı buldu.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda da sonbahar renkleri kendine hayran bıraktı. Parkı dolduran vatandaşlar, renk cümbüşünün yaşandığı sonbaharda çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi.

Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan parklarda, vatandaşlar sararan yapraklar arasında yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Sakarya 'nın merkezinde bulunan parklar, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

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