Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Patlama Hakkında Botaş'tan Açıklama

Sakarya'daki Patlama Hakkında Botaş'tan Açıklama

1 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde doğal gaz hattında meydana gelen patlama hakkında BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, patlamanın heyelan sebebiyle hattın kopması sonucu oluştuğu, ekipler tarafından gazın kesildiği bildirildi.

Sakarya'daki Patlama Hakkında Botaş'tan Açıklama, System.String[]
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde doğal gaz hattında meydana gelen patlama hakkında BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, patlamanın heyelan sebebiyle hattın kopması sonucu oluştuğu, ekipler tarafından gazın kesildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında Sakarya'nın Arifiye ilçesi Değirmendere köyü kırsalında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü. Olay yerine uzak alanlardan bile görülen alevlerin, doğal gaz hattında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın olduğu anlaşıldı.

Patlama hakkında BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa
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