Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını kurtardı - Son Dakika

Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını kurtardı

Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını kurtardı Patlamanın şiddetiyle içinde onlarca aracın olduğu depo çöktü Depo sahibi Salih Süer: "Bizim hayatımızı kurtaran bir bardak su oldu" "Bardaktaki suyu içtim ama bardağı yere koyamadım sonra kıyamet koptu" Sakarya'nın Hendek ilçesinde...

Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını kurtardı

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Patlamanın şiddetiyle içinde onlarca aracın olduğu depo çöktü

Depo sahibi Salih Süer:

"Bizim hayatımızı kurtaran bir bardak su oldu"

"Bardaktaki suyu içtim ama bardağı yere koyamadım sonra kıyamet koptu"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddetiyle, çevrede bulunan araba tamir deposu içindeki araçlar ile birlikte kullanılamaz hale geldi. Depo sahipleri, su içmek için depodan çıkınca ölümden döndüklerini söyledi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın çevredeki binalarda ve iş yerlerine oluşturduğu hasar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Patlamanın şiddetiyle fabrika alanın çevresinde bulunan bir araç tamir deposu taşıyıcı direkleri eğrilerek çatı kısmı, içinde bulunan onlarca aracın üzerine devrildi. Yıkılan depo ve içerisinde tamir için bekleyen araçların kullanılamaz hale geldiği patlamadan önce su içmek için depodan çıkan iki kişi, canlarını son anda kurtardı. Hayatlarını bir bardak suya borçlu olduklarını belirten depo sahiplerinden Salih Süer, "Bardaktaki suyu içtim ama bardağı yere koyamadım sonra kıyamet koptu" dedi.

"Havai fişek fabrikasının patlaması sonucu depomuz bu hale geldi"

Patlamada depo ve içerisindeki araçların hasar gördüğünü ifade eden Şeref Pirgaip, "Buradaki garajı depo amaçlı kullanıyoruz. Sanayinin girişinde dükkanımız var. Zamanı olan araçları hasarlı olan veya hasar tespiti yapılana kadar bir araca bir yer lazım mecburen bizde böyle bir depo tuttuk. Havai fişek fabrikasının patlaması sonucu depomuz bu hale geldi. Zaten bir kısmı hasarlı buradaki araçların tabi ki sağlam olanlarının da kaporta ve cam kırıkları mevcut mekanik olarak bir hasar yok. Mutlaka yetkililerde burayla ilgili bizi göz önüne alacaktır. Bizde şuanda bekliyoruz yetkililerin gelmesini" dedi.

"Bizim hayatımızı kurtaran bir bardak su oldu"

Hayatlarını bir bardak suya borçlu olduklarını belirten Salih Süer, "Şeref il beraberiz iş ortağıyız. Boya için hazırlamak üzere patlamanın olduğu sabah karakol komutanının arabasını almaya geldik. Bir bardak su içmek için dışarı çıktık başımıza gelen felaket bu. Maddi hasarımız çok görüldüğü gibi. Yetkililerden destek bekliyoruz. Balkonda oturuyorduk bir bardak su içmeye çıktık. Bardaktaki suyu içtim ama bardağı yere koyamadım sonra kıyamet koptu. Bizim hayatımızı kurtaran bir bardak su oldu. İçecek suyumuz varmış, alacak nefesimiz varmış. Bir bardak suya hayatımız kurtulmuş oldu" diye konuştu.

Hasar gören araç sahiplerinden bazıları durumdan habersiz

Hasar gören araç sahiplerinden bazılarının durumdan haberdar olmadığını söyleyen Süer, "Depo içerisinde bulunan araçlardan 5 tanesi bizim aracımız. Başımıza bu felaket geldi Allah'tan geldi. Yetkililerden destek bekliyoruz. Araçlarının başına gelen durumu araç sahiplerinden bir kısmı biliyor bir kısmı bilmiyor. Gelecekler görecekler onlarında iyi niyet göstereceklerine inanıyorum. Yetkililerden destek bekliyoruz baya büyük bir maddi hasarımız var" şeklinde konuştu.

Sakarya, Hendek, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını kurtardı - Son Dakika

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