Sakarya'daki patlamada şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Akgöz'ün eşi ve 2 çocuğunun Ankara 'da olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Akgöz'ün ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin 100. Yıl Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, şehadet haberini anne Fatma ve baba Basri Akgöz'e verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek