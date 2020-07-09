Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi.

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Erenler ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile askeri erkan katıldı.

Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

Duadan sonra Bakan Soylu ve askeri personel, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarını cenaze nakil araçlarına koydu. Şehitler Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi Manisa'ya, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi Afyonkarahisar'a ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün cenazesi Tekirdağ'a gönderildi.

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi - Son Dakika
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