Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi, ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Dilber, sağlık ekipleri tarafından Yara ve Yanık Merkezi'ne kaldırıldı.

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