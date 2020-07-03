Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi, ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi, ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi Enes Dilber, yanık tedavisi için ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi Enes Dilber, yanık tedavisi için ambulans helikopterle İstanbul'a getirildi.
Enes Dilber'i taşıyan ambulans helikopter, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine indi.
Vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Dilber, sağlık ekipleri tarafından Yara ve Yanık Merkezi'ne kaldırıldı.
Dilber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:01 Kaynak: AA
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