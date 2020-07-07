Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı - Son Dakika

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının 2 sahibi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının 2 sahibi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrikanın sahibi 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.R.C. ve Y.C, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı - Son Dakika
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