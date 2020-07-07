Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının 2 sahibi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrikanın sahibi 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.R.E.C. ve Y.C, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen, 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama ve yangın olayıyla ilgili Başsavcılığın talimatıyla Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında olayın meydana gelmesinde ilk etapta kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilen şüpheliler fabrika sorumlu müdürü A.A, ustabaşılar H.A.V. ve E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B'nin tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100'ün üzerindeki diğer çalışanların birbiriyle örtüşen beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak iş güvenliğini işçinin insiyatifine ve özenine bırakmadan tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup 7 Temmuz günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir."

Açıklamada, fabrika sahipleri A.R.E.C. ve Y.C'nin gözaltına alındığı ve ifade işlemlerine devam edildiği aktarılarak, "Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.