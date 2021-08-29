Sakarya'daki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü - Son Dakika

Ayrıca, göl kenarında açan nilüferlere de ilgi gösteren ziyaretçiler, burada fotoğraf çekti.

Bölgeye kimi vatandaşlar karavanlarıyla gelirken, bazıları da çadır kurdu.

Doğal stüdyo olarak kullanılan tabiat parkına gelen gelin ve damatlar fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar göl bisikletine bindi, çocuklar da göldeki ördeklere yem attı.

Sakarya 'da, havası, doğal güzellikleri, piknik ve dinlenme alanlarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

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