Sakarya'daki sağanak
58 dakika önce
Karasu ilçesinde sağanak nedeniyle fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi.
Karasu Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:45 Kaynak: AA
ilçesinde sağanak nedeniyle fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Kurudere
Mahallesi sınırları içinde kalan fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılamıyor.
Yine aynı mahalle sınırları içinde kalan SASKİ'ye ait içme suyu aktarma istasyonunda da maddi hasar oluştu.
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