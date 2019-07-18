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Sakarya'daki sağanak

58 dakika önce

Karasu ilçesinde sağanak nedeniyle fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi.

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Karasu ilçesinde sağanak nedeniyle fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Kurudere Mahallesi sınırları içinde kalan fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılamıyor.
Yine aynı mahalle sınırları içinde kalan SASKİ'ye ait içme suyu aktarma istasyonunda da maddi hasar oluştu.
Kurudere, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:45 Kaynak: AA
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