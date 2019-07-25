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Sakarya'daki sağanak

9 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel ve su baskını neticesinde 164 üreticiye ait tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel ve su baskını neticesinde 164 üreticiye ait tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan ilk tespitlerde, Cumhuriyet, Hamitabat, Arabacıalanı, Yazlık, Aralık, Kuruçeşme, Selahiye, Meşeli ve Uzunköy mahallelerinde 164 üreticiye ait tarım alanının zarar gördüğüntn tespit edildiği belirtildi.
Zarar gören alanlarda mısır, karpuz, kavun, domates, biber, fasulye ve süs bitkileri tarımı yapıldığı belirtilen açıklamada, suların çekilmesi sonrasında hasar tespit çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, zarar gören üreticilerin Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.
Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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