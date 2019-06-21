Sakarya'daki sağlık çalışanlarına yönelik bıçaklı saldırı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanının yaralanmasına ilişkin, "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan iki sağlık çalışanının yaralanmasına ilişkin, "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz. Bu olay sonrası suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, Toyotasa Acil Yardım Hastanesine başvuran bir hastanın yakını tarafından uygulanan şiddet sonucu iki radyoloji teknisyeninin yaralandığını anımsattı.

Bir personelin omzundan diğerinin ise sırtından yaralanarak yumruk darbelerine maruz kaldığını aktaran Öğütlü, yapılan tedavi sonucunda her iki personelin de sağlık durumunun iyi olduğunu, sırtından yaralanan personelin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Olay sırasında sağlık personeline ağır hakaret ve saldırıda bulunulduğuna işaret eden Öğütlü, "Kanun, nizam tanımaz, insanlıktan nasibini almamış bu şahısları nefretle kınıyoruz. Bu olay sonrası suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaralı sağlık personelimize, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileğiyle Sakarya'dan sağlığa yönelik tüm şiddet olaylarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Ayyıldız da hastane önünde kurum personeliyle yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının hayatına kastedilmesinin sıradanlaştığını söyledi.

Yaşanan saldırının bunun en somut örneği olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Hastanede tomografi çekilmesi gereken bir hasta röntgenin önünde beklemekteyken çalışan arkadaşlarımız ilgilenmişler ve tomografiye yönlendirmişlerdir. Sadece yardım etme amacı taşıyan bu niyete karşılık ise hasta yakınları saldırmış ve iki arkadaşımız bıçaklanmıştır. Her iki arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapanlar hakkında en ağır cezanın verilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddete yönelik çözüm noktasında atılacak adımların belli olduğuna işaret eden Ayyıldız, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması gerektiğini vurguladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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