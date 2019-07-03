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Sakarya'daki samanlık yangını büyümeden söndürüldü

51 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'daki samanlık yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
Sakarya, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa
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