Sakarya'daki samanlık yangını büyümeden söndürüldü
51 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
'nın Akyazı
ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
AK Parti'den, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiasına yalanlama
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi
İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!