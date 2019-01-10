Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar

Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar

20 dakika önce

Sakarya'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Sapanca ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Sakarya'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Sapanca ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Dün geceden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, Sapanca'da ağaçların devrilmesine, birçok noktada çatıların uçmasına neden oldu. İlçedeki bazı noktalarda devrilen ağaçlar, araçların üzerine düştü.

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin, şiddetli rüzgarın başlamasıyla teyakkuza geçerek gerekli müdahalelerde bulunduğu belirtildi.

İlçenin birçok noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatılara, tabelalara müdahalede bulunan ekiplerin, temizleme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Şiddetli rüzgar sonrası belediyeye ait tüm ekiplerin anında harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "İlçe genelinde çok sayıda ağaç devrildi, çatı hasarları oldu, tabelalar uçtu. Ekiplerimiz söz konusu durumlara müdahale etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Devrilen ağaçları kaldırma ve yolları temizleme çalışmalarımıza ağırlık vermekteyiz. Halkımızın bu durumdan ulaşım konusunda uzun süreli aksaklıklar yaşamamaları için özen gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, lodosun etkisiyle tehlike arz edecek, balkon ve teraslardaki uçması muhtemel her türlü tehlikeli eşyanın kontrol edilmesi, rüzgarın etkisiyle araç ya da yayalara verebilecek zararların önlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:37 Kaynak: AA

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