Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar
29 dakika önce
Sakarya'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Hendek ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.
Sakarya
'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Hendek
ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.
Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle Hendek Güney Mahallesi Camisi'nin minaresi devrildi.
Yıkılan 15 metre yüksekliğindeki metal minarede büyük çapta hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:09 Kaynak: AA
Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi