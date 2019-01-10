Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar

Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar

29 dakika önce

Sakarya'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Hendek ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

Sakarya'daki Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Sakarya'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Hendek ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle Hendek Güney Mahallesi Camisi'nin minaresi devrildi.

Yıkılan 15 metre yüksekliğindeki metal minarede büyük çapta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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