Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Silahlı Kavga

Sakarya'daki Silahlı Kavga

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, silahla kardeşini öldürüp yeğenini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıAlınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ruhsatsız av tüfeğiyle kardeşi Y.

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, silahla kardeşini öldürüp yeğenini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ruhsatsız av tüfeğiyle kardeşi Y.Ö'yü öldürüp yeğeni N.D'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklandı.

Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 6 gün önce iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö, ruhsatsız av tüfeğiyle kardeşi Y.Ö'yü öldürmüş, olaya engel olmaya çalışan yeğeni N.D'yi yaralamıştı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeğen N.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Erenler, Hürriyet Mahallesi, Sakarya, Güncel
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